Rubikon: Das Gespenst erwacht

Der Patient entwickelte nach der zweiten mRNA-«Spritze» sofort Angstzustände und Schlaflosigkeit und ab der zweiten Woche manifestierte sich Verfolgungswahn und wahnhaftes Verhalten, die in einem Selbstmordversuch gipfelten. Wie das in Zagreb ansässige Journal Psychiatria Danubina in seiner neuesten Ausgabe berichtet, kann «die Injektion des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs» zum «Ausbruch einer Psychose» führen. Dies zeige der Fall eines «Patienten, der nach der zweiten Injektion des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs (...)