Der nebelförmige «Impfstoff» wird eingesaugt. Angeboten wird er in China als kostenlose Auffrischungsdosis für bereits geimpfte Personen – in einem Land, das von der Lockdown-Politik nicht lassen mag. In Shanghai wurde am Mittwoch mit der Verabreichung eines inhalierbaren Covid-19-«Impfstoffs» begonnen, was Medien wie Associated Press (AP) als Weltpremiere darstellen. Der nebelförmige «Impfstoff» wird als Auffrischungsdosis für bereits geimpfte Personen angeboten. Von dem «nadelfreien» Produkt (...)