Das WEF plant, die Woke-Ideologie im Internet durchzusetzen und sämtliche unliebsamen Inhalte zu zensieren. In einem langen Twitter-Thread erklärt Michael Knowles von The Daily Wire, dass die Online-Zensur noch schlimmer werden könnte als das, was durch die wiederholten Veröffentlichungen der «Twitter-Files» aufgedeckt wurde. Darüber berichtet Natural News. Knowles schrieb: «Wenn Sie dachten, dass die (...)