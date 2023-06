Russischer Botschafter: Der Westen organisert in Belgrad einen Staatsstreich im Maidan-Stil

«Das bedeutet, dass eines der grausamsten Regime der Welt nun Teil einer Gruppe ist, die die Standards und Normen für die globale Steuerung der Gesundheitsversorgung festlegt und durchsetzt», schreibt «UN Watch». Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beendete ihre Jahrestagung am vergangenen Dienstag mit einem erstaunlichen Schauspiel: Sie wählte Nordkorea in den zehnköpfigen Exekutivrat der WHO. «Das bedeutet, dass eines der grausamsten Regime der Welt nun Teil einer Gruppe ist, die die Standards und (...)