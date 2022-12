Russisches Aussenministerium: NATO mischt sich direkt in den Ukraine-Konflikt ein

Könnte das Vorgehen von Elite-Unis wie Yale auch damit zusammenhängen, dass die Bill und Melinda Gates Foundation mit Finanzspritzen aufwartet? Die US-Autorin Naomi Wolf meint ja. Selbst im Lauterbach-Land Deutschland fallen immer mehr Corona-Massnahmen. In Bayern zum Beispiel muss von Samstag an im öffentlichen Nahverkehr keine Maske mehr getragen werden. Wer jetzt an Lockdowns und hartes Durchgreifen denkt, dem kommt wahrscheinlich am ehesten China in den Sinn, nicht (...)