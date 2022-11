Schmähpreis für BAG-Direktorin

Vertreter der italienischen Gesundheitsbehörde hatten abgesagt, weil die Konferenz über Covid-Politik «unterschiedlichen Standpunkten zur Pandemie» Raum gebe. Nun wäre eine Aufarbeitung der Corona-Politik angesagt. In Italien sträuben sich die Verantwortlichen jedoch weiterhin dagegen und haben jetzt dazu beigetragen, dass an der polytechnischen Universität von Turin eine Konferenz über diese Politik abgesagt wurde, wie Byoblu berichtet. Sie hätte am 21. (...)