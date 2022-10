Schweiz: BAG will «Impfwalze» wieder ins Rollen bringen

Immer mehr Regierungen bleiben auf ihren «Impfstoffen» sitzen. Analytiker erwarten für die Pharma-Giganten Umsatzeinbussen von rund 30 Prozent. Die Mehrheit der Bürger zeigt längst kein Interesse mehr an weiteren Booster-«Impfungen». Dies belegen inzwischen Daten aus mehreren Regionen dieser Welt. In den USA sind laut der US-Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention, CDC, bei den über 65-Jährigen bis Ende vergangener (...)