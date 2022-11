Schweiz: Seit Beginn der Booster-«Kampagne» ist eine Übersterblichkeit zu beobachten

Free-People.online startet eine Online-Unterschriftenkampagne, mit der sie die Bundesregierung zu einem sofortigen Rücktritt auffordert. In einem Offenen Brief fordert die Organisation Free-People.online die Bundesregierung dazu auf, sofort zurückzutreten. Sie wirft ihr Amtsmissbrauch vor und beschuldigt sie, am «grössten Verbrechen gegen die gesamte deutsche Bevölkerung» beteiligt zu sein. Die Kampagne läuft seit dem 20. Oktober (...)