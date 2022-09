Spanien spendet 130 Millionen Euro an private Gates-Organisation

Die neuen Mittel werden auch für die Genbearbeitung und die mRNA-Technologie bereitgestellt. Die Biotechnologie tritt in eine neue Ära ein, die von der US-Regierung massiv unterstützt wird, schreibt Mary Harrington auf UnHerd. So unterzeichnete die US-Regierung letzte Woche eine Verfügung, mit der sie 2 Milliarden Dollar an staatlichen Mitteln für «risikoreiche und lohnende» (...)