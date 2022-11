Auf dem derzeit laufenden Weltklimagipfel in Ägypten werden 40’000 Teilnehmer erwartet, darunter 120 Staats- und Regierungschefs. Viele reisen in Privatjets an, die 5 bis 14 Mal umweltschädlicher sind als kommerzielle Flüge. Spätestens seit der «Pandemie» ist die Glaubwürdigkeit von Politikern auf dem Tiefpunkt angelangt. Ein weiteres Beispiel diesbezüglich ist die Weltklimakonferenz COP27, die noch bis zum 18. November in Sharm el-Sheik in Ägypten stattfindet: Etwa 40’000 Teilnehmer werden erwartet, darunter 120 Staats- (...)