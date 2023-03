«Stanford Virality Project»: Zensur hoch 100

Der 19. März 2023 wird in die Geschichte eingehen. Für läppische drei Milliarden Franken übernimmt die UBS ihr Paradeplatz-Pendant Credit Suisse. Ein kritischer Nachruf auf das Bankendebakel. Von Armin Stalder Et voilà. Am Ende ging wieder alles ganz schnell. Ähnlich wie bei der UBS-Rettung 2008, wie kürzlich befürchtet. Es hatte sich während des Wochenendes abgezeichnet. Um noch vor dem Wochenstart ein Zeichen zu setzen, ging die Pressekonferenz im Bundeshaus noch am Sonntagabend über die Bühne. Für (...)