Damit will die Gesundheitsbehörde von Ontario «Vermeidungsverhalten» bekämpfen. Auffällig: Nachdem in sozialen Medien Kritik laut wurde, veränderte die Behörde den Eintrag auf der offiziellen Website. Die Ärztekammer von Ontario will das so genannte «Vermeidungsverhalten» bekämpfen. Deshalb rät das College of Physicians and Surgeons (CPSO) seinen Ärzten, Patienten, die eine experimentelle Covid-Injektion ablehnen, «Medikamente» zu verschreiben oder eine «Psychotherapie» zu empfehlen. Darüber (...)