Swissmedic kann nicht sagen, wieviel Spike-Protein durch die «Impfungen» produziert wird

WHO will Weltregierung werden – «Plötzlich und unerwartet» in luftiger Höhe – Suizid nach Impfschaden – Silvester-Terroristen 💡WHO will Weltregierung werden (00:59) 💡«Plötzlich und unerwartet» in luftiger Höhe (07:19) 💡Suizid nach Impfschaden (12:22) 💡Silvester-Terroristen ausser Rand und Band (17:43) Die Quellenangaben finden Sie auf TransitionTV. Mögen Sie die Arbeit von TTV? Danke für Ihre Unterstützung per TWINT oder per (...)