Das berichtet die britische Tageszeitung «Daily Telegraph». Als Grund wird angeführt: Bargeld sei eine Notwendigkeit, ohne die Millionen von Menschen nicht leben könnten. Im Jahr 2023 werde das Recht auf Zugang zu Bargeld gesetzlich verankert, und zwar über den Gesetzentwurf über Finanzdienstleistungen und -märkte (Financial Services and Markets Bill), der derzeit das Parlament durchläuft. Das schreibt Andrew Griffith, Minister für die Londoner City, in einem (...)