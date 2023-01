Bertrand Stern setzt sich seit Jahrzehnten kritisch mit der Zivilisation auseinander. Im Gespräch mit «Transition News» zeigt der freischaffende Philosoph auf, wie wir in eine neue Lebensform übergehen können. Wie können wir uns bilden, ohne an die Schule als Institution gebunden zu sein? Wie können wir erkennen, was ein würdevolles Leben bedeutet? Was hindert uns daran, ein beglückendes Leben zu führen? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich der Philosoph Bertrand Stern. Transition News (...)