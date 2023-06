So das Ergebnis einer neuen Studie über den Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Ophthalmologie im Herbst 2022, bei der 109 Teilnehmer ein positives SARS-CoV-2-Testresultat hatten. Laut einer neuen Studie waren alle Personen, die nach der Teilnahme an einer Gesundheitskonferenz in Deutschland positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, mindestens zweimal «geimpft». Gegen 4500 Personen nahmen an der Konferenz in Berlin im Herbst 2022 teil, doch nur 1355 füllten eine Umfrage aus (...)