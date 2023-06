Der All England Club hat angekündigt, dass in diesem Jahr auf seiner App und Website KI-Sprachgeneratoren die täglichen Highlight-Clips des Tennisturniers kommentieren werden. Beim diesjährigen Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon werden KI-Sprachgeneratoren zum Einsatz kommen, berichtet der Daily Mail. So hat der Veranstalter All England Club mitgeteilt, dass eine Künstliche Intelligenz für die täglichen Highlight-Clips auf seiner offiziellen App und Website zuständig (...)