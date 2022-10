In einer heimlich aufgenommenen Tonspur legt der Vorsitzende von Forza Italia einige Fakten auf den Tisch und sorgt im Lande für Empörung. Eine LaPresse zugespielte Tonaufnahme sorgt in Italien für Aufregung. Es handelt sich um Äusserungen von Silvio Berlusconi, Vorsitzender der Partei Forza Italia, zur Lage in der Ukraine. Sie stammen aus einer Sitzung der Parteiversammlung in der Abgeordnetenkammer. Der ehemalige italienische (...)