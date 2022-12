Ein Leser stellte Unstimmigkeiten zwischen den Daten in der Studie und einer späteren Arbeit mit denselben Patienten fest. Im Januar letzten Jahres wurde in der angesehenen Fachpublikation The Lancet eine Studie über das sogenannte «Long Covid» veröffentlicht. Die Autoren gaben an, dass überlebende «Covid»-Krankenhauspatienten sechs Monate nach der «akuten Infektion» vor allem unter Müdigkeit, Muskelschwäche, (...)