Alexander Romanovsky hätte im Tessin auftreten sollen. Das Orchester schweigt über den Grund der Absage – laut «RSI» steht eine Vorstellung im russisch-besetzten Mariupol letzten Sommer dahinter. Inzwischen ist man schon fast an den unsäglichen Umstand gewohnt, dass Russen in vielen Ländern diskriminiert werden – einfach nur wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder weil sie sich in manchen Augen nicht genug von Putin distanzieren. Die Tessiner Orchestra della Svizzera Italiana (OSI) hat nun (...)