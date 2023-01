Wird das Jahr 2023 besser als das zu Ende gegangene? Das ist ganz und gar nicht sicher. Aber wir selber könnten neu damit umgehen. Am Ende des Jahres spült es mir Grund-Gedanken zusammen. Geistiges Strandgut des Jahres und der Jahrzehnte. So anstrengend es auch in diesem Jahr wieder war, seine Sinne beieinander zu behalten, Ballast von beiden Seiten abzuwehren oder abzuwerfen – vom widerlichen «Must Read» in zahllosen Kanälen (...)