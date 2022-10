Transition TV News Nr. 104 vom 20. Oktober 2022

Die «Impfungen» würden schwere Covid-19-Erkrankungen verhindern, lautet das Argument. Doch das Risiko-Nutzenverhältnis für Kleinkinder ist in der Realität alles andere als überzeugend. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Corona-«Impfungen» für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter genehmigt. Die Behörde mit Sitz in Den Haag erteilte am Mittwoch grünes Licht für die Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Sie empfiehlt den (...)