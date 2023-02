Transition TV News Nr. 11 vom 9. Februar 2023

Scharf kritisiert die Ärztevereinigung die deutsche Bundesregierung und fordert den sofortigen Impfstopp. Der Ärzteverband Hippokratischer Eid hat sich in einem Offenen Brief an die deutsche Bundesregierung, den Gesundheitsminister, die Mitglieder des deutschen Bundestages und die Kirchen gewandt. In dem Brief vom 6. Februar macht der Verband darauf aufmerksam, dass dringender Handlungsbedarf (...)