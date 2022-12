Transition TV News Nr. 120 vom 22. Dezember 2022

Das Verlagshaus Sodenkamp & Lenz in Berlin hat nun die deutsche Übersetzung vorgestellt. «Das Konspirationistische Manifest» ist im Januar diesen Jahres in Frankreich erschienen und hat im Establishment Protestwellen ausgelöst (wir berichteten). Am Mittwochabend, 21. Dezember, ist die Analyse des weltbekannten unsichtbaren Autorenkomitees aus Frankreich in deutscher Übersetzung im (...)