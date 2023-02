Transition TV News Nr. 15 vom 23. Februar 2023

Taiwan will militärischen Austausch mit den USA intensivieren; Irische Landwirte warnen vor einem massiven Aufstand gegen Netto-Null-Klimaziele – und Weiteres aus englischsprachigen Medien. Antiwar: Taiwan will militärischen Austausch mit den USA verstärken Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich am 21. Februar in Taipeh mit einer überparteilichen US-Kongressdelegation unter Leitung des Abgeordneten Ro Khanna (R-CA) getroffen. Dort teilte sie den amerikanischen (...)