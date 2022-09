Bei einem Angriff in Cherson ist ein ehemaliger ukrainischer Abgeordneter ums Leben gekommen. Er stand auf der schwarzen Liste der berüchtigten Website Mirotvorez und war im Visier der ukrainischen Geheimdienste. Ukrainische Streitkräfte haben am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr das Play Hotel by Ribas in Cherson bombardiert. Das berichtet l’AntiDiplomatico. In dem Hotel befand sich eine Gruppe von RT-Journalisten sowie der ehemalige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments Aleksej Zhuravko. Der körperlich (...)