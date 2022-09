Transition TV News Nr. 97 vom 28. September 2022

Edward Snowden erhält russische Staatsbürgerschaft – Ungeimpfte Kinder sind gesünder als geimpfte – Wie die weltweite Nachrichtenkontrolle funktioniert – Bill Gates, die WHO und die globale Entvölkerung – und Weiteres. The Unz Review: Edward Snowden erhält die russische Staatsbürgerschaft. Am 26. September hat Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft erhalten. Snowden musste aus seinem Land fliehen, weil er Informationen veröffentlicht hat, die beweisen, dass die NSA US-Bürger illegal ausspioniert hat. Die (...)