Rand Corporation zeichnet Szenarien für Beendigung des Ukraine-Krieges

Wenn männliche Mäuse Weichmachern in Kunststoffen ausgesetzt waren, stieg in den nächsten beiden Generationen das Krankheitsrisiko. Mikroplastik in Ackerböden gelangt über Lebensmittel in unsere Körper, wie wir kürzlich berichteten. Es wurde in menschlichen Organen nachgewiesen und könne dort laut einer Studie die Zellmembranen mechanisch destabilisieren. Südkoreanische Wissenschaftler fanden zudem Hinweise darauf, dass (...)