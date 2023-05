US-Schuldenimperium steuert auf den Zusammenbruch zu

Gerne klopft man sich in der alternativen Szene gegenseitig auf die Schultern. Die harte Realität aber ist: Die Szene gleicht in vielerlei Hinsicht dem Status quo. Von Ruben Schattevoy Die alternativen Medien haben in dem Mass an Bedeutung gewonnen, wie die Systemmedien den Diskursraum eingeschränkt haben: Dieses Vakuum füllten die alternativen Medien als Plattform, um den unterschiedlichsten Sichtweisen auf gesellschaftliche, politische, systemische, philosophische und (...)