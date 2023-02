Verheerende Übersterblichkeit in der EU

Laut dem ehemaligen UN-Waffeninspektor Scott Ritter ist die Ukraine der NATO, der EU und den USA egal – es gehe um Regime Change in Russland. Die ukrainische Flagge ist seit der russischen Invasion in das Land allgegenwärtig und überall wird die Unterstützung für die Kornkammer Europas zelebriert. Kritische Beobachter wissen jedoch: In Wahrheit geht es um Russland. Dieser Ansicht ist auch der ehemalige UN-Waffeninspektor und frühere (...)