Viktor Orban: Eine Ende des Ukraine-Krieges ist nur mit einer Einigung zwischen Russland und den USA möglich

Die Medienkonferenz vom 24. Mai 2023 des «Mouvement fédératif romand» und des «Aktionsbündnisses Urkantone» zum Pandemievertrag und den neuen Gesundheitsvorschriften der WHO Die Kritik des ad-hoc-Komitees: Die WHO kann ein permanentes, für die Mitgliedsstaaten verpflichtendes Notrechtsregime ohne Rekursmöglichkeit einführen Die Gewaltenteilung wird aufgehoben Die Respektierung der Menschenrechte – bis jetzt in den Int. Gesundheitsvorschriften explizit erwähnt – wird (...)