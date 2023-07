Zwei Gerichte in Deutschland befassen sich derzeit mit Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca. (Mit Video) Zwei Gerichte in Deuschland befassen sich derzeit mit Schadenersatzklagen gegen die Hersteller von Corona-Impfstoffen. Dies berichtete die tagesschau. In Rottweil in Baden-Württemberg fordert ein 58-Jähriger 150’000 Euro Schmerzensgeld. Er wirft dem Pharma-Konzern BioNTech vor, infolge einer (...)