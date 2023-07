Wer der Kriegsmaschinerie im Weg steht, verschwindet rasch einmal

Nein, nicht die Masken umdrehen. Es geht um die Regeln: Eine US-amerikanische Fast-Food-Kette wird jetzt ihren Mitarbeitern das Tragen von Gesichtsmasken verbieten. In einer neuen Richtlinie verbietet die Fast-Food-Kette «In-N-Out Burger» ihren Mitarbeitern das Tragen von Masken am Arbeitsplatz. Das berichtet ZeroHedge. Die Regelung der Firma aus dem Westen der USA gilt ab dem 14. August 2023 für alle Filialen in den Bundesstaaten Arizona, Colorado, Nevada, (...)