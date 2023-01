WHO «markiert» Menschen, die nicht gegen Covid geimpft sind

Ein FOIA-Dokument zeigt, dass Ugur Sahin diesen Zeitpunkt in seinem Buch um mindestens zwei Wochen vordatiert hat. In ihrem Buch «Projekt Lightspeed» behaupten die BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci, dass das Covid-19-Impfstoffprojekt des Unternehmens am 27. Januar 2020 begonnen hat. Das Brownstone Institute stellt jedoch fest, dass dies nicht stimmt. Der Beweis geht aus einem durch eine FOIA-Anfrage (...)