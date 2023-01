WHO verhandelt hinter verschlossenen Türen

Finanzexperte Ernst Wolff beobachtet, wie sich Menschen gegen Pläne der Zentralbanken zur Wehr setzen. In Nigeria ist gerade die Einführung von digitalem Geld gescheitert. In diesem Interview gehen der Journalist Helmut Reinhardt und der Journalist und Buchautor Ernst Wolff der Frage nach, welche Chancen die derzeitige Krise bietet, um die Menschen nachhaltig vom bisherigen System zu befreien. Weltweit arbeiten die Zentralbanken an der Einführung von digitalem (...)