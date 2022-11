Giftpeptiden in Proben von «Covid»-Patienten – Frühes Wissen über die Nutzlosigkeit der Lockdowns – Briten bauen Terrorarmee in der Ukraine auf – Scholz’ China-Reise – Aktivisten machen Druck auf Twitter. Natural News: Forscher finden Dutzende von Giftpeptiden in Blutplasma und Fäkalproben von Covid-19-Patienten und bestätigen damit den Zusammenhang zwischen Toxinen und Covid Europäische Forscher haben bestätigt, dass das Plasma, der Urin und die Fäkalien von Personen, die «positiv» auf SARS-CoV-2 (...)