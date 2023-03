Apotheken-Umschau propagiert «Immunisierung» von Erwachsenen und Kindern mit Diabetes

Die Aufnahmen von 2021 zeigen den ehemaligen medizinischen Chefberater des Weissen Hauses, wie er in einem Bezirk in Washington, D.C., von Tür zu Tür geht und Fake News über die experimentellen «Impfstoffe» verbreitet. Derzeit kursiert in unabhängigen Medien und sozialen Netzwerken ein interessantes Video aus dem Jahr 2021, in dem Dr. Anthony Fauci Fehlinformationen über die experimentellen «Impfstoffe» verbreitet. Die Aufnahmen zeigen den ehemaligen medizinischen Chefberater des Weissen Hauses, wie er mit (...)