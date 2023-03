Aufarbeitung der Coronazeit – Spaltung oder Versöhnung?

Das Schweizer Bundesgericht ist nicht auf eine Beschwerde von Tony D. eingetreten. Dieser darf bis heute nicht in seiner Gemeinde einkaufen gehen, weil er sich 2021 geweigert hatte, eine Maske zu tragen. Die «Pandemie»-Massnahmen sind in der Schweiz längst passé. Doch für einzelne Bürger ist das Corona-Regime der Vergangenheit noch immer spürbar und hängt wie ein Damoklesschwert über ihnen. Einer davon ist Tony D. Er ist bis heute in seinem Alltag stark eingeschränkt. In seiner Gemeinde Walchwil darf (...)