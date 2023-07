Die Vorkommnisse rund um den NATO-Gipfel vom 11. und 12. Juli sind brisant. Sie dürften den amerikanischen Einfluss in Europa und damit den Druck auf Russland erhöhen. Der NATO-Gipfel mit 31 Ländern tagte am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Der russische Präsident Wladimir Putin dürfte genau hinschauen, was die westlichen Verbündeten in Litauen, einer ehemaligen Sowjetrepublik direkt im geografischen Vorhof Russlands, besprechen. Schon (...)