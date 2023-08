Australien: Pfizer-Direktor schwimmt bei Senatsanhörung

Ihr Name ist Dr. Jeanne Marrazzo. Sie sei dem Narrativ treu und behaupte weiterhin, dass die Coronavirus-«Pandemie» durch eine Fledermaus und/oder ein Schuppentier ausgelöst worden sei, berichtet «The Dossier». Dr. Anthony Fauci, ehemaliger wissenschaftlicher Chefberater diverser US-Präsidenten und jahrzehntelanger Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ist Ende letzten Jahres in den Ruhestand getreten. Jetzt wurde seine Nachfolgerin ernannt: Ihr Name ist Dr. Jeanne (...)