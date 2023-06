Berüchtigte E-Mail des RKI nun auch im Bundestag bekannt

Bei den Regional- und Kommunalwahlen erteilte das Volk Pedro Sánchez eine klare Absage. Die Aussichten für die Parlamentswahlen sind schlecht, denn die Linkspartei Podemos, bisher wichtigster Koalitionspartner der PSOE, ging mit ihm unter. Am 28. Mai 2023 fanden in Spanien Regional- und Kommunalwahlen statt. Diese sorgten in vielerlei Hinsicht für Aufsehen. Denn im Vorfeld wurden zahlreiche Verhaftungen getätigt – es besteht der Verdacht, dass in diversen Autonomieregionen massenhaft Briefwahlstimmen gekauft wurden (wir (...)