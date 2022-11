Besuchsverbote und Impfregime sind noch immer Alltag

Nach zweieinhalb Jahren Demokratiebewegung macht sich neben Hoffnung auch eine Ermüdung breit. Wir sollten uns mal wieder über unsere politischen Ziele klar werden. Von Hermann Ploppa Dieser Beitrag ist zuerst auf Apolut erschienen. Was war das für ein grossartiges Gefühl. Damals, am 29. August des Jahres 2020! Nicht nur, dass sich Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen in Berlin rund um die Siegessäule versammelten, um für Liebe und Demokratie zu demonstrieren. (...)