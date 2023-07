China zieht sein Geld aus dem Westen ab

Der Sohn des US-Präsidenten hat am vergangenen Mittwoch in allen Anklagepunkten auf «nicht schuldig» plädiert, nachdem sein «Gefälligkeitsdeal» offenbar geplatzt ist. Hunter Biden hat in allen Anklagepunkten auf «nicht schuldig» plädiert, nachdem der «Sweetheart»-Deal am vergangenen Mittwoch anscheinend geplatzt ist. Dieser hätte es ihm erlaubt, sich in zwei Steuervergehen schuldig zu bekennen und im Gegenzug die Strafverfolgung wegen eines Waffenverbrechens zu (...)