Erstes Ölgeschäft Indiens und der Vereinigten Arabischen Emirate in indischen Rupien abgewickelt. Laut «Forbes» strebt Indien ähnliche Vereinbarungen mit weiteren Ländern an. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Indien haben damit begonnen, den bilateralen Handel in ihren Landeswährungen abzuwickeln, wie das Magazin Forbes unter Berufung auf Reuters berichtet. Die Indian Oil Corporation, Indiens grösster Raffineriebetreiber, habe jetzt die erste Zahlung in (...)