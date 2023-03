Corona-Politik: Schweizer Bundesrat hält unabhängige Untersuchung nicht für nötig

Der Bund sitzt noch immer auf rund 26 Millionen Impfdosen, die kaum noch jemand will – dem Steuerzahler kosten diese vermutlich deutlich mehr als eine halbe Milliarde Franken. Die Gen-Präparate, die einst als «Allheilmittel» verkündet wurden, will heute kaum noch jemand. Bemerkenswert: Selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das 2021 und 2022 maximalen Druck auf die Bevölkerung ausgeübt hatte, sich impfen zu lassen, ist still geworden. «Die Wirkung der Impfung auf die (...)