«Wann wird der Bundesrat eine unabhängige Untersuchung in die Wege leiten?»

US-Regierung tritt in Sachen Gesundheitskrise ihre Souveränität an die WHO ab; EU plant die Bildung eines Erdgaseinkaufskartells – und Weiteres aus englischsprachigen Medien. Natural News: Das Biden-Regime übergibt der WHO die US-amerikanische Souveränität in Bezug auf «Gesundheitsnotfälle» Diese Woche bekräftigte die US-amerikanische Regierung ihr Engagement für ein «rechtsverbindliches» Abkommen. Dieses gewährt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei jeder «Pandemie» (...)