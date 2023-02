«Man kann nicht sagen: Oh, die Vergewaltigung ist ja jetzt vorbei»

Bei Medizinstudenten oder Assistenzärzten unter 30 Jahren ist die Sterblichkeitsrate seit der Einführung des Covid-«Impfstoffs» zehnmal höher als im Durchschnitt von 2019 und 2020. Seit Beginn der Impfkampagne gegen «Covid» wird vielerorts eine erhebliche Übersterblichkeit verzeichnet, zum Beispiel in Europa, in den USA und in Kanada. Der Radiologe für Nuklearmedizin, Dr. William Makis, hat nun für Kanada die Sterblichkeitsrate bei Ärzten ermittelt und auf Global Research (...)