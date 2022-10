«Covid Twilight Zone»: Krankenhausbericht einer «medizinischen Gefangenen»

Die Dokumentation zeigt auf, wie britische Bürger unter psychologischen Druck gesetzt wurden, damit sie der «Impfung» zustimmen. Der Dokumentarfilm «Safe and Effective: A Second Opinion» (Sicher und effektic: Eine zweite Meinung) beleuchtet, wie britische Bürger drangsaliert wurden, damit sie sich der Covid-19-Impfpolitik der Regierung beugen. Darüber berichtet das Medienportal The Defender. Die Produktionsfirma Oracle (...)