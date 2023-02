«Der informationelle Eiserne Vorhang fällt über dem Westen»

Die Thurgauer Kantonalbank will für den Verein «Aufrecht Thurgau» kein Konto eröffnen. Kantonsrätin Barbara Müller fordert vom Regierungsrat eine «lückenlose Aufklärung». Organisationen und bekannte Köpfe aus der Demokratiebewegung mussten in den vergangenen Jahren viele Opfer in Kauf nehmen. So gehörten Zensur und Kontokündigungen zu den bekannten Schikanen im Alltag – die bis heute fortdauern. So hat die Thurgauer Kantonalbank (TKB) dem Verein «Aufrecht», dem (...)