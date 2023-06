Die Bevölkerung Europas hat genug vom Krieg zwischen der Nato und Russland

Die grösste Verlegeübung von Luftstreitkräften aus den USA nach Europa in der Geschichte der NATO trainiert faktisch einen Krieg gegen Russland auf deutschem Boden, schreibt «German Foreign Policy». Auf erste Kundgebungen gegen die Kriegsübung am Samstag in Wunstorf und Spangdahlem folgten weitere, unter anderem in Münster und in Jagel. Für den morgigen Samstag ist die nächste in Brandenburg an der Havel angekündigt. Air Defender 23 trainiert faktisch, wie das offizielle Übungsszenario (...)